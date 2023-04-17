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Бразилия

Визит Сергея Лаврова в Бразилию

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Главы МИДов России и Бразилии
Главы МИДов России и Бразилии   -  Авторское право  Eraldo Peres/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Бразилию. Это первая остановка в рамках турне по Южной Америке. У главы российского МИДа запланирована в том числе встреча с президентом Луисом Инасио Лулой да Силвой.

Ранее бразильский лидер заявил, что его страна не будет поставлять Киеву оружие, что войну начала не только Россия, но и Украина, и что США «подливают масла в огонь» этого конфликта. Лула да Силва намерен создать группу стран — например, вместе с Китаем — которые могли бы выступить посредниками в деле завершения войны.

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