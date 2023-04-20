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Украина

Украина готовится к контрнаступлению при поддержке США

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Украинские военные на позиции на линии фронта близ Бахмута
Украинские военные на позиции на линии фронта близ Бахмута   -  Авторское право  Roman Chop/AP
 Euronews

Украина готовится к ожидаемому контрнаступлению, важную роль здесь играет военная поддержка западных стран, в частности США. Накануне Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи на 325 млн долларов, в него, среди прочего, вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды. 

Раннее стало известно, что в Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов.

Президент Владимир Зеленский осмотрел пограничный узел Украина-Польша-Беларусь, где устанавливаются укрепления, барьеры и системы дистанционного видеонаблюдения. Этот шаг может свидетельствовать о готовности Украины отразить возможное нападение со стороны соседней страны — Беларуси, главного союзника России.

На государственном уровне делается все, чтобы повысить способность обороняться от российских ударов. У нас уже есть очень серьезные системы ПВО и другое оружие для защиты неба в Украине. Но должны быть еще мощнее, и я уверен, что так и будет
Владимир Зеленский
президент Украины

В преддверии июльского саммита НАТО министр обороны США Остин Ллойд, находясь с визитом в Швеции, призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в альянс.

По его словам, это будет означать укрепление блока и повышение безопасности Европы. 

При этом Ллойд отказался сказать, станет ли недавняя сделка США по модернизации истребителей для Турции достаточным стимулом для того, чтобы Анкара дала свое согласие на присоединение Швеции к НАТО.

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