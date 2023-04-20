Украина готовится к контрнаступлению при поддержке США

Euronews

Украина готовится к ожидаемому контрнаступлению, важную роль здесь играет военная поддержка западных стран, в частности США. Накануне Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи на 325 млн долларов, в него, среди прочего, вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды.

Раннее стало известно, что в Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов.

Президент Владимир Зеленский осмотрел пограничный узел Украина-Польша-Беларусь, где устанавливаются укрепления, барьеры и системы дистанционного видеонаблюдения. Этот шаг может свидетельствовать о готовности Украины отразить возможное нападение со стороны соседней страны — Беларуси, главного союзника России.

На государственном уровне делается все, чтобы повысить способность обороняться от российских ударов. У нас уже есть очень серьезные системы ПВО и другое оружие для защиты неба в Украине. Но должны быть еще мощнее, и я уверен, что так и будет Владимир Зеленский президент Украины

В преддверии июльского саммита НАТО министр обороны США Остин Ллойд, находясь с визитом в Швеции, призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в альянс.

По его словам, это будет означать укрепление блока и повышение безопасности Европы.

При этом Ллойд отказался сказать, станет ли недавняя сделка США по модернизации истребителей для Турции достаточным стимулом для того, чтобы Анкара дала свое согласие на присоединение Швеции к НАТО.