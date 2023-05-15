Новая серия воздушных ударов РФ по Киеву и тыловой инфраструктуре

Euronews

ISW утверждает, что российские удары призваны снизить способность Украины к проведению контрнаступления

Саша Вакулина, Euronews:

В выходные российские войска нанесли очередную серию беспилотных и ракетных ударов по Украине.

ISW (Институт изучения войны) считает, что все более регулярные серии ударов российских беспилотников и ракет, вероятно, являются частью новой российской воздушной кампании в Украине. Она направлена на снижение способности Украины пр оводить контрнаступательные операции в ближайшей перспективе.

Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена на Киеве и возможных военно-промышленных и логистических объектах в украинском глубоком тылу.

Предполагаемые цели и ограниченный характер этой кампании указывают на то, что российские силы в настоящее время обеспокоены нынешними возможностями Украины по проведению контрнаступательных операций. В то же время снижение эффективности этих ударов, вероятно, существенно не ограничивает возможности Украины в целом.

В воскресенье украинские войска продолжили контратаки вокруг Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в течение дня в воскресенье украинские войска захватили более 10 российских позиций на северной и южной окраинах Бахмута.

Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый подчеркнул, что главной целью Украины в Бахмуте является уничтожение районов российского сосредоточения и окружение города, а не фронтальные атаки.

Министерство обороны России опровергает эти сообщения, заявляя, что "никакого прорыва в обороне российских войск не произошло". Москва утверждает, что Украина предприняла "массированные попытки прорыва к северу и югу от Бахмута", и заявляет: "Все атаки Вооруженных сил Украины были отбиты".

ISW утверждает: Министерство обороны России пытается отвлечь внимание от недавних украинских успехов под Бахмутом, восхваляя российские оборонительные усилия, направленные против украинских контратак.