Армия Судана и RSF исключают переговоры

Военные Судана исключили переговоры с противостоящими им военизированными формированиями, потребовав их безоговорочной капитуляции. Стороны продолжат боевые действия в центре Хартума и других частях страны.

Заявление армейского командования появилось после очередной попытки договориться о прекращении огня к празднованию священного для мусульман праздника Курбан-Байрам. Лидер военизированных формирований RSF Мохамед Хамдан Доголо сказал Al Jazeera, что не видит смысла в дальнейших переговорах со своим соперником, главнокомандующим армией Аль-Бураном, которого он обвиняет в "убийстве суданского народа" и блокировании подлинного перехода к демократии.

Представители ВОЗ говорят, что число погибших превысило 300 человек.

Ахмед Аль-Мандхари, региональный директор ВОЗ в странах Восточного Средиземноморья:

"Согласно последним сообщениям, 330 человек погибли и почти 3200 человек получили ранения с 15 апреля в результате боевых действий между правительственной армией и вооруженными группировками в Хартуме и других штатах, включая Дарфур".

Боевые действия стали кульминацией длительного конфликта между двумя генералами, захватившими власть в результате переворота 2021 года - Аль-Бурханом и его заместителем Мохамедом Хамданом Дагло, командующим RSF. Дагло отверг запланированную интеграцию RSF в регулярную армию в рамках демократического перехода.

Тысячи суданцев покинули страну за последние 5 дней. Среди них есть и военные. Чад заявил, что принял более 300 солдат, покинувших Судан после начала боевых действий.