Боевые действия в Судане: обе стороны заявляют об успехах

По данным ООН, по меньшей мере 185 человек погибли и более 1800 получили ранения с момента начала боевых действий в Судане. Жертв может быть намного больше, на улицах столицы Хартума много тел, до которых никто не может добраться из-за столкновений.
При этом и армия, и военизированная группа под названием "Силы быстрого реагирования" утверждают, что контролируют ключевые объекты в столице.
Посол Евросоюза в Судане Эйдан О'Хара подвергся нападению в своем доме. Как сообщается, ирландский дипломат "серьезно не пострадал".
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель написал в "Твиттере", что "главная обязанность" суданских властей — обеспечить безопасность дипломатических зданий и персонала.
Высокопоставленные дипломаты на четырех континентах пытаются убедить обе стороны заключить перемирие. Совет Безопасности ООН, как ожидается, должен в ближайшее время обсудить кризис.
Около 20 больниц в столице и соседнем городе Омдурман оказались переполнены.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что многие больницы сообщили о нехватке крови, оборудования для переливания, внутривенных жидкостей, медицинских принадлежностей и другого жизненно важного инвентаря.
Внезапная вспышка насилия в минувшие выходные между двумя высшими генералами страны, Абдель-Фаттаха аль-Бурхана и Мохаммеда Хамдана Дагало, каждого из которых поддерживали десятки тысяч хорошо вооруженных бойцов, заперла миллионы людей в их домах.
Обе стороны применяют танки, артиллерию и другое тяжелое вооружение в густонаселенных районах.