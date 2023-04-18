Боевые действия в Судане: обе стороны заявляют об успехах

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По данным ООН, по меньшей мере 185 человек погибли и более 1800 получили ранения с момента начала боевых действий в Судане. Жертв может быть намного больше, на улицах столицы Хартума много тел, до которых никто не может добраться из-за столкновений.

При этом и армия, и военизированная группа под названием "Силы быстрого реагирования" утверждают, что контролируют ключевые объекты в столице.

Посол Евросоюза в Судане Эйдан О'Хара подвергся нападению в своем доме. Как сообщается, ирландский дипломат "серьезно не пострадал".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель написал в "Твиттере", что "главная обязанность" суданских властей — обеспечить безопасность дипломатических зданий и персонала.

Высокопоставленные дипломаты на четырех континентах пытаются убедить обе стороны заключить перемирие. Совет Безопасности ООН, как ожидается, должен в ближайшее время обсудить кризис.

Я решительно осуждаю вспышку боевых действий, происходящих в Судане, и призываю лидеров Суданских вооруженных сил и "Сил быстрого реагирования" немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для разрешения кризиса. Сложившаяся ситуация уже привела к ужасающим человеческим жертвам, включая множество мирных жителей Антониу Гутерриш генсек ООН

Около 20 больниц в столице и соседнем городе Омдурман оказались переполнены.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что многие больницы сообщили о нехватке крови, оборудования для переливания, внутривенных жидкостей, медицинских принадлежностей и другого жизненно важного инвентаря.

Внезапная вспышка насилия в минувшие выходные между двумя высшими генералами страны, Абдель-Фаттаха аль-Бурхана и Мохаммеда Хамдана Дагало, каждого из которых поддерживали десятки тысяч хорошо вооруженных бойцов, заперла миллионы людей в их домах.

Обе стороны применяют танки, артиллерию и другое тяжелое вооружение в густонаселенных районах.