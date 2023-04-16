Судан: бои за контроль над столицей

Euronews

В столице Судана Хартуме не прекращается стрельба и столкновения между армией и силами быстрого реагирования. Применяется артиллерия и авиация. Бои идут и в других городах страны. По завлению ассоциации суданских врачей, число погибших мирных жителей — 56 человек, а раненых 595. Подчёркивается, что это неполные данные, которые почти не учитывают потери солдат.

Ранее представители сил спецназначения, которые подчиняются вице-президенту генералу Дагало, заявили о том, что захватили целый ряд важных объектов в столице, включая президентский дворец. Глава суданского правительства генерал Аль-Бурхан это опровергает.

Непосредственной причиной конфликта наблюдатели называют противоречия по вопросу об интеграции Сил быстрого реагирования в структуру вооружённых сил Судана и, шире, по вопросу о переходе власти от военных к гражданским.