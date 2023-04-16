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мир

В Судане погибли сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН

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Судан
Судан   -  Авторское право  Marwan Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Ситуация в Судане остается напряженной. Между тем в воскресенье представители конфликтующих сторон - армии и сил быстрого реагирования согласились с предложением ООН приостановить боевые действия с 16:00 до 19:00 по местному времени. В результате боестолкновений в Хартуме и других городах страны погибли десятки мирных граждан. Сотни получили ранения. Среди жертв - трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН.

Ее директор Синди Маккейн призвала участников конфликта прийти к соглашению, которое обеспечит безопасность персонала и позволит сотрудникам организации и ее партнерам оказывать гуманитарную помощь нуждающемуся народу Судана. 

Столкновения с применением артиллерии и авиации начались утром 15 апреля. Непосредственной причиной конфликта в Судане наблюдатели называют противоречия по вопросу об интеграции Сил быстрого реагирования в структуру вооружённых сил Судана и, шире, по вопросу о переходе власти от военных к гражданским.

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