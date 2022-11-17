Россияне похитили кости Потемкина в Херсоне

После освобождения Херсона от российской оккупации украинцы обнаружили исчезновение исторических предметов, среди которых - останки князя Григория Потемкина, фаворита императрицы Екатерины. Помимо костей россияне увезли с собой памятники Потемкину, а также другим российским историческим фигурам.

Диакон Илия, Екатерининский собор в Херсоне: "Этот пустой постамент, это место, на котором стоял гроб с останками князя Потемкина. Мы считали и продолжаем считать, что останкам ничего не угрожало здесь. Они были в безопасности. Я думаю, что это нехороший поступок, потому что, если бы князь Потемкин был живой и мог это видеть, он бы это не одобрил".

Потемкин осваивал аннексированные после раздела Речи Посполитой украинские земли, поэтому его останки имеют для россиян большое историческое значение. А вот многие украинцы хотели бы от этого российского наследия в своих городах, в том числе и в Одессе, поскорее избавиться.