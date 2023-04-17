Украина: карта боевых действий 17 апреля

Euronews

Украинские и российские вооруженные силы ведут чрезвычайно кровопролитные бои в разрушенном городе Бахмут, но по словам украинских военных, ВСУ всё ещё держатся.

Украинские военные ежедневно сообщают о сотнях атак на восточной линии фронта. Бойцы группы Вагнера утверждают, что добились в Бахмуте новых успехов.

По словам Сергея Череватого, командующего Восточной группировкой Вооруженных сил Украины, обе армии битву за контроль над городом улица за улицей и даже дом за домом.

Он добавил, что в выходные Москва начала наступление на город Хромово, который расположен на основном западном маршруте снабжения Бахмута из Часова Яра.

Россия заявила, что подразделения наёмников Вагнера при поддержке десантников захватили еще два городских квартала.

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на севере, в центре и на юге Бахмута, в том числе к югу от завода «АЗОМ».

Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный доклад разведки о ситуации в Украине, сосредоточив внимание на последствиях минирования в стране.

С начала полномасштабного вторжения сообщалось о том, что с минами связаны более чем 750 жертв среди гражданского населения. Каждый восьмой из них — ребёнок. Вероятно, потребуется не менее десяти лет, чтобы очистить Украину от мин.

Украина ежедневно сообщает о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами. Наиболее пострадавшие районы — Херсонская и Харьковская области, которые ранее были оккупированы Россией. С приходом весны и увеличением числа людей, вовлечённых в сельскохозяйственную деятельность, риск трагедий, связанных с минами, возрастает.