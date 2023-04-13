ISW: российские войска, по визуальным данным, контролируют не менее 76,5 % Бахмута

Министерство обороны России и командир группы "Вагнер" Евгений Пригожин признали роль друг друга в бахмутской операции.

Российское МО и Пригожин заявили, что бойцы "Вагнера" осуществляют основные усилия по захвату территории и вытеснению украинских сил в центре Бахмута, в то время как неуказанные российские воздушно-десантные подразделения осуществляют поддержку на флангах "Вагнера" к северу и югу от города.

Российские силы на флангах, вероятно, нацелены только на удержание позиций, а не на значительное продвижение вперед.

Такой набор сил предполагает, что российское МО намерено использовать группу "Вагнера" для захвата Бахмута и минимизировать потери среди регулярных российских сил, что подтверждает предыдущие оценки ISW о том, что МО стремится использовать войска Вагнера для захвата Бахмута, а затем оттеснить их и присвоить победу себе.

Российские силы продолжали наземные атаки в Бахмуте и вокруг него, но не добились никаких подтвержденных успехов в городе.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои и что российские войска провели безуспешные наступательные действия в районе Хромово (3 км к западу от Бахмута) и Богдановки (5 км к северо-западу).

Институт изучения войны утверждает, что по состоянию на 11 апреля российские войска, по данным визуального наблюдения, контролируют не менее 76,5 % Бахмута.

По данным ISW, группа "Вагнера", вероятно, причастна к вывозу украинских гражданских лиц, включая детей из Бахмута, путем их дальнейшего перемещения на оккупированную Россией территорию или депортацию в Российскую Федерацию.