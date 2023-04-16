Украина ввела санкции против Москвы и Минска

Euronews

Число жертв российского ракетного удара по Славянску в Донецкой области возросло до 11 человек.

В Киеве заявляют, что уже в самом скором времени получат американские зенитные комплексы «Пэтриот» и европейские SAMP-T.

На этом фоне украинские власти ввели новые санкции против российских и белорусских граждан и организаций: в список попали известные спортсмены, общественные деятели и целый ряд IT-компаний.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Санкционное давление на всех, кто виновен в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира — это самозащита мира, и уже сейчас, от любых других возможностей агрессии».

В Москве ранее заявили, что российские войска взяли ещё два квартала в Бахмуте — на севере и на юге города. Вооружённые силы Украины продолжают удерживать западную часть населённого пункта.

В Киеве сообщают, что отбили десятки атак в нескольких районах Донбасса.