Украина ввела санкции против Москвы и Минска

Число жертв российского ракетного удара по Славянску в Донецкой области возросло до 11 человек.
В Киеве заявляют, что уже в самом скором времени получат американские зенитные комплексы «Пэтриот» и европейские SAMP-T.
На этом фоне украинские власти ввели новые санкции против российских и белорусских граждан и организаций: в список попали известные спортсмены, общественные деятели и целый ряд IT-компаний.
Владимир Зеленский, президент Украины:
«Санкционное давление на всех, кто виновен в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира — это самозащита мира, и уже сейчас, от любых других возможностей агрессии».
В Москве ранее заявили, что российские войска взяли ещё два квартала в Бахмуте — на севере и на юге города. Вооружённые силы Украины продолжают удерживать западную часть населённого пункта.
В Киеве сообщают, что отбили десятки атак в нескольких районах Донбасса.