Цветы на месте убийства военного блогера

К петербургскому кафе "Street Food Bar №1" на Университетской набережной Васильевского острова, где накануне в результате взрыва погиб блогер и 32 человека пострадали, несут цветы. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего 2 апреля Владлена Татарского (настоящее имя— Максим Фомин). Татарский поддерживал российское вторжение в Украину.

К петербургскому кафе "Street Food Bar №1" на Университетской набережной Васильевского острова, где накануне в результате взрыва погиб блогер и 32 человека пострадали, несут цветы. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего 2 апреля Владлена Татарского (настоящее имя— Максим Фомин). Татарский поддерживал российское вторжение в Украину.