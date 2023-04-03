Цветы в Санкт-Петербурге
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Цветы на месте убийства военного блогера

К петербургскому кафе "Street Food Bar №1" на Университетской набережной Васильевского острова, где накануне в результате взрыва погиб блогер и 32 человека пострадали, несут цветы.  Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего 2 апреля Владлена Татарского (настоящее имя—  Максим Фомин). Татарский поддерживал российское вторжение в Украину.

К петербургскому кафе "Street Food Bar №1" на Университетской набережной Васильевского острова, где накануне в результате взрыва погиб блогер и 32 человека пострадали, несут цветы.  Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего 2 апреля Владлена Татарского (настоящее имя—  Максим Фомин). Татарский поддерживал российское вторжение в Украину.

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