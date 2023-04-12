Стрельба в Луисвилле: власти опубликовали видео полицейской операции

Полиция Луисвилла, штат Кентукки, опубликовала видео с нательной камеры полицейского, на котором запечатлена операция в отделении Old National Bank, где было совершено вооружённое нападение.

В понедельник 25-летний сотрудник банка открыл огонь по своим коллегам: пятеро погибли, 9 человек, включая двух полицейских, получили ранения. В ходе перестрелки злоумышленник был убит.

В мэрии заявили, что один из раненых офицеров находится в критическом состоянии после ранения в голову.

Власти сообщили, что стрелок вёл прямую трансляцию массового убийства в инстаграме. По информации CNN, на днях он узнал о скором увольнении. Перед тем, как отправиться на место преступления, стрелявший оставил письмо своей семье, в котором раскрыл свои намерения.

Согласно порталу Gun Violence Archive, трагедия в Луисвилле стала 146-м подобным случаем в США с начала года. Каждый третий взрослый американец владеет тем или иным видом оружия.