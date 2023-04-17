Первый в Кувейте ИИ-генерируемый ведущий

СМИ в Кувейте запускает первого виртуального ведущего новостей, поддерживаемого искусственным интеллектом. Получившая имя "Феда" виртуальная ведущая представила себя в Твиттере.

"Я Феда, первая ведущая в Кувейте, которая работает с искусственным интеллектом в Kuwait News. Какие новости вы предпочитаете? Давайте послушаем ваши мнения".

Заместитель главреда Kuwait News сказал AFP, что этот ход проверяет потенциал ИИ в создании "нового и инновационного контента" и что этот виртуальный ведущий может представлять новостные выпуски.

Видео, которое вы видели в Твиттере, вызвало много откликов, особенно со стороны журналистов. Некоторые хвалят это как инновацию, а другие выражают свою озабоченность по поводу этичности использования ИИ в редакции.

Но Кувейт - не первая страна, представившая виртуального ведущего. В 2018 году государственное ИА Китая показало своего первого виртуального ведущего новостей. Взгляните.

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В докладе, опубликованном Goldman Sachs в прошлом месяце, говорится, что ИИ может заменить более 300 миллионов рабочих мест с полной занятостью по всему миру. В докладе также говорится, что эта технология может также означать новые рабочие места и повышение производительности труда.

Однако стремительный рост искусственного интеллекта также вызвал опасения по поводу его использования для распространения дезинформации. Мы поговорили с Брэнди Гёркинк, советником по стратегии и технологиям в компании Reset.

"Новостное вещание было как бы последним "бастионом правды" для многих людей. Была возможность увидеть лицо человека, услышать его голос и понять, кто этот человек и могу ли я ему доверять. И я думаю, что внедрение ИИ на самом деле только усложняет ситуацию и еще больше размывает границы. Мне кажется, что это очень тревожно". Брэнди Гёркинк советник по стратегии и технологиям для Reset

Напомним, что Кувейт занял 158-е место из 180 стран в рейтинге Всемирного индекса свободы прессы 2022 г. "Репортеров без границ". И эксперты поднимают вопрос о том, может ли замена человека на ИИ привести к снижению свободы слова для журналистов в стране.