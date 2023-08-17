Стало ли причиной взрыва в турецком порту оружие для Украины?

Кремлевские пропагандисты утверждают, что причиной взрыва в турецком порту Дериндже стало оружие, предназначенное для Украины. Так ли это?

7 августа вблизи порта Дериндже на западе Турции прогремел взрыв. В результате взрыва один человек погиб и еще не менее 12 получили ранения.

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Спустя несколько дней российские пропагандисты начали распространять утверждения о том, что взрыв был вызван партией оружия, предназначенной для передачи Вооруженным силам Украины.

"Очень странно - ведь грузили не взрывоопасные ГСМ или удобрения. А может, там было не только зерно, но и смертоносные "игрушки" для ВСУ?" - задавался вопроом один промосковский Telegram-канал.

Взрыв произошел в районе, где корабли загружаются зерном на элеваторах, контролируемых Турецким советом по зерну.

Ни турецкие власти, ни СМИ не обнаружили на месте взрыва никакой военной техники.

Губернатор Коджаэли, где расположен порт, заявил: "Первоначальные оценки показывают, что взрыв произошел из-за сжатия пшеничной пыли во время транспортировки пшеницы. Но мы расследуем все возможные причины".

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы также прокомментировал инцидент, заявив: "На данный момент мы считаем, что взрыв произошел из-за технических последствий, вызванных сжатием пыли. Прокуратура и другие подразделения проводят необходимые расследования. После того, как все будет сделано, мы поделимся результатами с общественностью".

В этой химической реакции нет ничего необычного. По данным Управления по охране труда и технике безопасности США, "любой горючий материал может быстро гореть в мелкодисперсной форме. Если такую пыль взвесить в воздухе в нужной концентрации, то при определенных условиях она может стать взрывоопасной. Например, сахар и зерно".

На страницах турецкой ежедневной газеты Hurriyet инженер-химик более подробно объясняет это явление: "Когда пшеница транспортируется из хранилища на судно, она сжимается. Однако любое органическое вещество легко воспламеняется и становится взрывоопасным, когда оно превращается в пыль".

Это означает, что если пыль находится "во взвешенном состоянии в закрытом пространстве, например, в контейнере или бункере, и встречает источник воспламенения, в частности, искру механического происхождения", этого достаточно, чтобы вызвать большой взрыв.

Подобные инциденты из-за зерновой пыли фиксировались и раньше. Например, в 1998 году в Канзасе, США. Тогда на крупнейшем в мире элеваторе произошло несколько взрывов, в результате которых погибли 7 человек.

В Европе последний крупный взрыв зерновой пыли произошел во французском Блайе в 1997 году, в результате чего погибли 11 человек.