РЕКЛАМА

До начала Всемирной выставки "Экспо-2025" в Осаке осталось чуть меньше пяти месяцев, и подготовка к ней идёт полным ходом.

Делегаты со всего мира встретились во вторник в штаб-квартире в Париже, чтобы обсудить последние события и найти решения проблем, с которыми столкнулись организаторы.

Всемирная выставка - одно из старейших и крупнейших международных мероприятий, которое проводится каждые пять лет, начиная с 1851 года.

На "Экспо" в Японии 160 стран представят свои последние достижения в сфере инноваций и технологий.

Привлечь больше европейских посетителей

Тема предстоящей Всемирной выставки - "Проектирование будущего общества для нашей жизни".

Генеральный секретарь Международного бюро выставок (МБВ) Дмитрий Керкенцес назвал старение населения и масштабную урбанизацию важнейшими вызовами, которые стоят перед международным сообществом.

"Мировое сообщество должно искать решение этих проблем. Один в поле не воин, надо действовать сообща. Я надеюсь, что в Осаке мы увидим продукты новых мыслительных процессов, инновации и направления, в которых будет развиваться мир в ближайшие 10-15 лет", - сказал он в интервью Euronews.

К ноябрю было продано всего 7,3 миллиона билетов на выставку. Японские власти решили скорректировать коммуникационную стратегию, сделав ставку на привлечение европейских посетителей.

"Европа будет представлена на Экспо множеством компаний и предприятий, которые специализируются на "зелёной" энергетике, борьбе с изменением климата и т.д. Мы хотели бы показать их европейцам. Коммуникационный аспект в этой связи - один из главных для нас", - сказал Хирофуми Ёсимура, губернатор префектуры Осака.

Между тем, Дмитрий Керкенцес выразил уверенность в том, что продажи билетов обязательно возрастут ближе ко дню открытия выставки (13 апреля).

Украина примет участие в "Экспо-2025"

Губернатор Осаки также объявил о том, что в выставке примет участие Украина, несмотря на непрекращающиеся боевые действия в этой стране. Россия же - отозвала свою заявку на проведение "Экспо-2030" и отказалась участвовать в мероприятии в 2023 году.

Организаторы делают акцент на единении в контексте нестабильности в мире и возросшего числа конфликтов.

"Выставки - это аполитичная, неконфронтационная встреча стран. Это также возможность для всего мира собраться вместе, установить контакт, диалог. Нам всем необходимо то место, в котором мы можем объединиться. И, возможно, нам удастся сделать так, чтобы наши различия нас не разобщили, а, наоборот, - объединили", - сказал генеральный секретарь МБВ.

Всемирная выставка в Осаке пройдёт с апреля по октябрь 2025 года и, по оценкам японских властей, примет около 28 миллионов посетителей.