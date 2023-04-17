От войны в Украине до ядерного разоружения: в Каруидзаве проходит саммит глав МИДов G7

Euronews

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" собрались в японской Каруидзаве на трехдневную встречу, чтобы обсудить целый ряд проблем - от войны в Украине до растущего влияния Китая.

В повестке дня также ядерное разоружение, продовольственная безопасность и изменение климата.

Министры договорились сохранить санкции против России и противостоять их обходу.

Ёсимаса Хаяси, министр иностранных дел Японии:

— Международное сообщество сейчас находится на историческом переломе, поэтому мы решительно отвергаем любые односторонние попытки изменить статус-кво силой или агрессию России против Украины, а также ее угрозу применения ядерного оружия. Тем самым мы продемонстрируем всему миру твердую решимость "Большой семерки" поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве права.

Ранее стало известно, что страны "Большой семерки" в 2023 году выделят Киеву 39 млрд долларов в качестве финансовой помощи, которая позволит гарантировать работу правительства Украины, продолжить предоставление основных услуг, провести ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

На аналогичной встрече ранее, но при участии министров энергетики страны G7 договорились ускорить постепенный отказ от ископаемого топлива. При этом они не смогли согласовать конкретные сроки, так как возможности стран по их соблюдению сильно разнятся.

Нынешняя встреча заложит фундамент для предстоящего в мае саммита лидеров "Большой семерки" в Хиросиме.