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США

В США прошли манифестации за право на аборты

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Манифестации в США за право на аборты
Манифестации в США за право на аборты   -  Авторское право  Damian Dovarganes/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Манифестации в защиту прав женщин на аборты проходят в разных штатах. Сотни людей вышли на улицы американских городов после решения федерального судьи штата Техас, который попытался ограничить доступ к широко используемому для абортов медикаменту.

В Вашингтоне митинг прошел перед зданием Верховного суда с транспарантами с такими надписями, как "запреты - вон из наших тел", "аборт - это медицинская помощь" или "сохраним аборт легальным".

Акции в поддержку права женщин на аборт также прошли в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Политическая и судебная борьба вокруг прерывания беременности разгорелась в США в июне прошлого года, когда Верховный суд с консервативным большинством голосов отменил конституционное право на аборт на федеральном уровне, оставив решение за каждым штатом.

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