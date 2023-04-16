В США прошли манифестации за право на аборты

Euronews

Манифестации в защиту прав женщин на аборты проходят в разных штатах. Сотни людей вышли на улицы американских городов после решения федерального судьи штата Техас, который попытался ограничить доступ к широко используемому для абортов медикаменту.

В Вашингтоне митинг прошел перед зданием Верховного суда с транспарантами с такими надписями, как "запреты - вон из наших тел", "аборт - это медицинская помощь" или "сохраним аборт легальным".

Акции в поддержку права женщин на аборт также прошли в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Политическая и судебная борьба вокруг прерывания беременности разгорелась в США в июне прошлого года, когда Верховный суд с консервативным большинством голосов отменил конституционное право на аборт на федеральном уровне, оставив решение за каждым штатом.