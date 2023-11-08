Штат Огайо - за право на аборт

На референдуме в Огайо за право предоставить женщинам конституционное право на аборт 56% проголосовали "за", 44% - "против"

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Избиратели в американском штате Огайо высказались на референдуме за предоставление женщинам конституционного права на аборт и охрану репродуктивного здоровья. "За" проголосовали 56%участников плебисцита, против - 44%.

Это последнее из серии поражений противников абортов на выборах в штатах с тех пор, как Верховный суд США отменил поправку, закрепляющую право на искусственное прерывание беременности в национальной конституции.

Республиканцы пытались ограничить право на аборт во многих штатах. Демократы же поставили этот вопрос на первое место в своей политической повестке. По мнению аналитиков, это обеспечило им победу на выборах в нескольких других штатах во вторник.