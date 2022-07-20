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США

За право на аборт: протест конгрессменов США

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 Кнарик Хачатрян
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Акция протеста конгрессменов перед Верховным судом США.
Акция протеста конгрессменов перед Верховным судом США.   -   Авторское право  أ ف ب

По меньшей мере 16 членов Конгресса США от Демократической партии были арестованы во время митинга протеста в поддержку права на аборт перед Верховным судом."Наши тела, наш выбор", - скандировали законодатели.

Акция гражданского неповиновения была организована после отмены в прошлом месяце исторического решения по делу "Роу против Уэйда", которое с 1973 года защищало силой закона конституционное право женщины на аборт.