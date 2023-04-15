Судан: столкновения между армией и спецназом

Euronews

Противостояние между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования превратило Хартум в зону боевых действий. Взрывы и стрельба слышны на улицах столицы. СМИ сообщают о десятках раненых. Командование спецназа обвинило военнослужащих в захвате их базы в одном из предместий на юге Хартума.

Поступает информация о том, что Силы быстрого реагирования находятся на территории международного аэропорта в Хартуме, а также взяли под контроль воздушную гавань в Мерове. В ответ, по последним данным, армия Судана нанесла авиаудары по штабу спецназа в столице.

"Нашим силам удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове, а также аэропорт Хартума", - указывается в заявлении спецназа, которое приводит телеканал "Аль-Джазира". В нем также говорится, что "отряды спецназа оборонялись, а войска противника понесли большие потери".

Сообщается также, что командующий армией Судана Аль-Бухран находится в безопасном месте и лично отслеживает действия военных. Власти столицы обратились к медикам с просьбой прибыть в больницы для помощи раненым.