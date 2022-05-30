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Судан

Судан отменяет чрезвычайное положение

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Акция протеста в Судане
Акция протеста в Судане   -   Авторское право  AFP

В Судане, где не прекращаются протесты против правления военных, отменяется режим чрезвычайного положения, введенный после прошлогоднего переворота. Указ издан управляющим страной Суверенным советом, которым руководит генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Решение было принято через несколько часов после того, как Совет безопасности и обороны рекомендовал отменить ЧП и освободить всех задержанных.

Как заявили представители властей, это призвано облегчить диалог между военными и продемократическим движением. Ранее представитель ООН в Судане призвал руководство страны отменить ЧП и прекратить насилие.

В минувшие выходные во время протестов в Хартуме, по словам активистов, сотни людей вышли на марш в Хартуме. Силы безопасности стали разгонять толпу и преследовать демонстрантов на улицах.

Во время протестов были убиты по меньшей мере два человека. За минувшие месяцы в столкновениях с полицией погибли более 100 суданцев.

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