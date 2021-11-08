Судан протестует против власти военных

В Хартуме закрыты магазины и заблокированы дороги: в столице Судана, как и по всей стране, проходит двухдневная акция гражданского неповиновения.

Так общество ответило на недавний военный переворот. Организаторы протестов сообщили, что будут добиваться ухода военных из политики, анонсировав лозунг "Никаких переговоров, никакого партнерства, никакого компромисса".

Суданские военные захватили власть в ночь на 25 октября, тогда были арестованы премьер-министр и высшие политические лидеры страны.

Переворот, возглавляемый генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, остановил соглашение о разделении власти между военными и гражданскими лицами, которое было согласовано после свержения президента аль-Башира в 2019 году и по замыслу должно было привести к демократическим выборам к концу 2023 года.

К урегулированию ситуации подключилась миссия ООН в Судане. Сразу после переворота в стране начались уличные протесты, армия, разгоняя демонстрантов, применила оружие, есть убитые и раненые.