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Судан

Судан: угроза гражданской войны

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Вооружённое противостояние суданских генералов унесло жизни около сотни мирных жителей.
Вооружённое противостояние суданских генералов унесло жизни около сотни мирных жителей.   -  Авторское право  Marwan Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Alexander Kazakevich

Число мирных жителей, погибшихв результате ожесточённых боёв в Судане за два дня достигло 97, а общее число раненых приближается к тысяче, об этом сообщили в ассоциации врачей. Несмотря на объявленное в воскресенье прекращение огня для вывоза раненых и эвакуации гражданских лиц, в Хартуме продолжается стрельба. 

За власть в стране борются бывшие союзники, организовавшие военный переворот в 2021 году, – генералы Абдель-Фаттах аль-Бурхан, командующий вооружёнными силами, и Мохаммед Хамдан Дагало, возглавляющий т.н. "Силы оперативной поддержки" (RSF). 

Сообщается, что только в столице противоборствующие силы насчитывают десятки тысяч бойцов.

Мир – единственный возможный выбор для народа Судана, который не хочет, чтобы страна погружалась в гражданскую войну. Поэтому я призываю немедленно прекратить огонь и прийти к соглашению, которое бы полностью исключало любые боестолкновения.
Абдалла Хамдок
бывший премьер-министр Судана

В Хартуме, прилегающем городе Омдурман и других точках по всей стране с субботы идут бои с использованием всех доступных вооружений. Военизированное формирование генерала Дагало сообщило о захвате аэропорта и президентского дворца, в регулярной армии это отрицают. Обе стороны заявляют, что контролируют офис государственного телевидения. Как сообщает AFP, в эфире транслируются только патриотические песни.

Во многих районах мирные жители вынуждены выживать под перекрёстным огнём, без воды и электричества. 

В воскресенье Всемирная продовольственная программа ООН приостановила оказание помощи суданцам после того, как трое сотрудников организации были убиты на западе стране.

Вооружённый конфликт осудили в ЕС, Африканском союзе и Лиге арабских государств. Совбез ООН рассмотрит ситуацию в Судане в понедельник.

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