Судан: угроза гражданской войны

Число мирных жителей, погибшихв результате ожесточённых боёв в Судане за два дня достигло 97, а общее число раненых приближается к тысяче, об этом сообщили в ассоциации врачей. Несмотря на объявленное в воскресенье прекращение огня для вывоза раненых и эвакуации гражданских лиц, в Хартуме продолжается стрельба.

За власть в стране борются бывшие союзники, организовавшие военный переворот в 2021 году, – генералы Абдель-Фаттах аль-Бурхан, командующий вооружёнными силами, и Мохаммед Хамдан Дагало, возглавляющий т.н. "Силы оперативной поддержки" (RSF).

Сообщается, что только в столице противоборствующие силы насчитывают десятки тысяч бойцов.

Мир – единственный возможный выбор для народа Судана, который не хочет, чтобы страна погружалась в гражданскую войну. Поэтому я призываю немедленно прекратить огонь и прийти к соглашению, которое бы полностью исключало любые боестолкновения. Абдалла Хамдок бывший премьер-министр Судана

В Хартуме, прилегающем городе Омдурман и других точках по всей стране с субботы идут бои с использованием всех доступных вооружений. Военизированное формирование генерала Дагало сообщило о захвате аэропорта и президентского дворца, в регулярной армии это отрицают. Обе стороны заявляют, что контролируют офис государственного телевидения. Как сообщает AFP, в эфире транслируются только патриотические песни.

Во многих районах мирные жители вынуждены выживать под перекрёстным огнём, без воды и электричества.

В воскресенье Всемирная продовольственная программа ООН приостановила оказание помощи суданцам после того, как трое сотрудников организации были убиты на западе стране.

Вооружённый конфликт осудили в ЕС, Африканском союзе и Лиге арабских государств. Совбез ООН рассмотрит ситуацию в Судане в понедельник.