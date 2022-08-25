Глава японской полиции уходит в отставку из-за убийства Синдзо Абэ

Руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил об уходе в отставку, чтобы взять на себя ответственность за недостатки в обеспечении безопасности, которые привели к убийству бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Политик был убит 8 июля из самодельного оружия в городе Нара во время выступления перед избирателями.

Отставка Накамуры, как ожидается, будет принята 26 августа на заседании правительства.

По результатам внутреннего расследования также принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности четырех полицейских, не обеспечивших в должной мере безопасность экс-премьера.

Застреливший Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами был задержан на месте преступления.