Убивать или не убивать: в Италии решают судьбу медведей после убийства человека

В Италии разгораются споры о судьбе медведей после гибели 26-летнего бегуна Андрея Папи в результате нападения дикого животного. Активисты экологических организаций выступают в защиту медведей, которые, по их словам, просто следуют инстинктам в отсутствии достаточно эффективных мер по защите людей и природы. Администрация автономной области Трентино-Альто-Адидже предписала умертвить трёх наиболее опасных особей, с остальным глава региона Маурицио Фугатти предложил разбираться зоозащитникам:

«Знайте, у нас есть ещё 70 медведей, которых надо вывезти. Скажите нам, где вы хотите их получить, мы забьём этих троих, а остальных привезём к вам».

Власти региона уже не в первый раз ставят вопрос о забое медведей, которые в последние годы неоднократно нападали на людей. Суд эти решения блокировал.

Крупных хищников стали возвращать в леса Трентино в рамках программы Международного фонда дикой природы с конца 1990-х ради восстановления экосистемы. Защитники животных считают, что власти недостаточно сделали для реализации этого проекта, который теперь оказался под угрозой, – рассказывает натуралист Марко Антонелли:

«В эти годы было очень важно особенно активно работать на тем, чтобы информировать людей, как себя вести. Провинция мало сделала для этого. Как мало было сделано для экологической связности, чтобы эти медведи, чья численность приумножилась, не покинули пределов западного Трентино».

Трентино не единственный регион, который столкнулся с проблемами из-за роста популяции медведей. В Словении принята программа, по которой должны быть убиты 200 из 1100 особей.

Зоозащитники уверяют, что достаточно было бы просто давать всем, кто идёт в горы, надёжные инструкции и перцовые баллончики.