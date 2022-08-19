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Греция

Серия убийств бурых медведей на севере Греции

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 Euronews
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Бурый медведь в лесу на севере Греции.
Бурый медведь в лесу на севере Греции.   -   Авторское право  Arctouros

В греческой области Западная Македония только за последний месяц были убиты три медведя, а с начала года - четыре. Это особенно скандально потому, что убийства косолапых, занесенных в Греции в Красную книгу, произошли на территории охраняемой зоны «Натура 2000».

«Предавая гласности эти убийства и оказывая давление на власти, мы рассчитываем положить конец этим преступлениям, — заявил пресс секретарь ассоциации защитников медведей «Арктурос» Панос Стефану. — Хорошо, что такого рода деяния больше не остаются безнаказанными, а злоумышленники, совершившие эти преступные действия в отношении животных, защищенных законами Греции и Евросоюза, перестают этим заниматься. Каждый должен знать, что такого рода деяния не останутся безнаказанными».

Защитники животных из организации «Арктурос» высказали свои предположения о том, какие мотивы были у преступников:

«Мы не верим, что они совершают это из страха как такового. Возможно, медведей убивают в целях профилактики, чтобы предупредить угрозу своему скоту. Но это даже еще более тревожно и возмутительно».

Одна из убитых медведиц, по данным организации «Арктурос», была молодой матерью, а это значит, что осиротели ее медвежата. Этот трагический случай прокомментировал заместитель министра окружающей среды и энергетики Георгий Амирас. По его словам, министерство оказывает помощь полиции в проведении расследования и пообещал сделать всё зависящее от ведомства, чтобы защитить популяцию диких животных, сотрудничая с организацией «Арктурос».

«Арктурос» совместно с другими греческими и международными организациями реализует проект по созданию коридоров для миграций медведей. Этот проект, разработкой которого занимается нидерландская НПО Rewilding Europe, направлен на восстановлении численности бурых медведей. Он также реализуется в центральной Италии.