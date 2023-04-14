Пентагон об утечке секретных документов: "Это преднамеренное уголовное преступление"

Федеральное бюро расследований США арестовало в Массачусетсе военнослужащего Национальной гвардии по подозрению в причастности к утечке секретных документов Пентагона.

Глава Министерства юстиции Меррик Гарланд заявил, что 21-летний Джек Тейшейра арестован "в связи с расследованием предполагаемого несанкционированного удаления, хранения и передачи секретной информации о национальной обороне".

В четверг во второй половине дня агенты ФБР арестовали Тейшейру "без каких-либо препятствий". Он предстанет перед окружным судом США штата Массачусетс. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Тейшейра служил в 102-м разведывательном подразделении военно-воздушных сил Нацгвардии США в Массачусетсе с 2019 года. Сообщается, что он отвечал за обеспечение работы компьютерных систем.

Пентагон проводит внутреннее расследование и оценивает ущерб, нанесенный обнародованием конфиденциальных документов. Это одна из крупнейших утечек информации из ведомства за последнее десятилетие.

"Важно понимать, что у нас действуют строгие правила по защите секретной и конфиденциальной информации. Это было преднамеренное уголовное преступление", - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По меньшей мере пятьдесят секретных документов были размещены в интернете на платформе Discord, популярной среди любителей видеоигр.

Некоторые из появившихся в сети материалов связаны с войной в Украине, в частности с военными преимуществами и слабостями ВСУ. В них также содержится информация о союзниках США, в частности, об Израиле, Южной Корее и Турции.