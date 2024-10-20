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США расследуют утечку разведданных о планах Израиля атаковать Иран

Архив - Слушания в сенатском комитете по разведке на Капитолийском холме, Вашингтон, 11 марта 2024 г.
Архив - Слушания в сенатском комитете по разведке на Капитолийском холме, Вашингтон, 11 марта 2024 г. Авторское право Mark Schiefelbein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mark Schiefelbein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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США расследуют несанкционированную публикацию секретных документов, в которых оцениваются планы Израиля по нападению на Иран, заявили три американских чиновника.

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Об этом они заявили Associated Press.

Документы приписываются Национальному агентству геопространственной разведки США и Агентству национальной безопасности, и в них отмечается, что Израиль все еще перебрасывает военные средства для нанесения военного удара в ответ на взрывную атаку Ирана баллистическими ракетами 1 октября. Этими документами можно было поделиться в рамках разведывательного альянса "Пять глаз", объединяющего США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию.

Документы, имеющие гриф "совершенно секретно", были размещены в приложении для обмена сообщениями Telegram, и о них впервые сообщили CNN и Axios. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

По словам одного из них, сейчас изучается, как были получены документы - была ли это преднамеренная утечка со стороны члена разведывательного сообщества США или они были получены другим способом, например, путем взлома, - и была ли получена какая-либо другая разведывательная информация. В рамках расследования чиновники пытаются выяснить, кто имел доступ к документам до того, как они были опубликованы.

Ранее США призвали Израиль добиться прекращения огня в Газе, а также настоятельно предостерегли союзника от дальнейшего расширения военных операций на севере Ливана и риска более масштабной региональной войны. Однако израильское руководство неоднократно подчеркивало, что не оставит ракетную атаку Ирана без ответа.

Документы впервые появились в сети в пятницу через канал в Telegram, где утверждалось, что утечка произошла от кого-то из разведывательного сообщества США, а затем от Министерства обороны США. Как оказалось, информация была полностью собрана с помощью анализа спутниковых снимков.

Один из двух документов по стилю напоминал другие материалы Национального агентства геопространственной разведки США, утечку которых допустил Джек Тейшейра, военнослужащий Национальной гвардии США, признавший в марте свою вину в утечке особо секретных военных документов о войне России против Украины и других секретов.

Telegram-канал, причастный к утечке, идентифицирует себя как базирующийся в Тегеране, столице Ирана. Ранее он публиковал мемы с изображением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и материалы в поддержку самопровозглашенной "оси сопротивления" Тегерана, в которую входят вооруженные Исламской Республикой группировки ближневосточных боевиков.

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