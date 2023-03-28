Франция снова бастует, туристов не пустили в Лувр

Во Франции начинается очередной, 10-й по счету, день общенациональной забастовки против пенсионной реформы. Снова нарушено железнодорожное сообщение, закрыты школы и прекращены поставки топлива.

Профсоюзы пытаются заставить правительство отступить от своей глубоко непопулярной политики.

Днем ранее массовые протесты добрались до Лувра, бастующие сотрудники заблокировали вход в музей, держа в руках транспаранты с надписью "Работать меньше, чтобы жить дольше". Туристы не скрывали своей досады, но отнеслись к закрытию Лувра с пониманием.