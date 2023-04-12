Байден прибыл в Ольстер, чтобы поддержать диалог между католиками и протестантами

Джо Байден прибыл с визитом в Северную Ирландию, чтобы отметить 25-ю годовщину подписания Соглашения Страстной пятницы, вернувшего межконфессиональный мир в британскую провинцию.

В среду американский лидер выпьет кофе с премьером Риши Сунаком. У него также запланировано выступление в новом кампусе Ольстерского университета.

Для обеспечения безопасности в Белфаст стянуты полицейские подразделения со всего Соединённого королевства. На фоне нового витка напряжённости между католиками и протестантами спецслужбы повысили уровень террористической угрозы до "серьёзного".

Ожидается, что Байден проведёт неформальную встречу с лидерами основных политических партий Северной Ирландии, где уже на протяжении года не работают органы госвласти: из-за недовольства таможенным протоколом с ЕС юнионисты отказываются формировать правительство с националистами "Шинн Фейн".

Во второй половине дня президент США отправится по другую сторону границы – в Республику Ирландия. В четверг в Дублине пройдут переговоры с премьер-министром (или тишеком – Taoiseach) Ирландии Лео Варадкаром и президентом Майклом Хиггинсом.

Последний раз Джо Байден посещал остров в 2016 году, когда он занимал должность вице-президента.