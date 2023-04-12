Джо Байден на родине предков

Euronews

Дождливой погодой встретил Джо Байдена Дублин, ставший очередным этапом ностальгической поездки американского президента на Изумрудный остров.

Сразу после приземления в ангаре Байден встретился с сотрудниками посольства США и членами их семей, многие пришли с маленькими детьми.

Затем президент США направился в замок Карлингфорд. Это один из пунктов ирландской программы Байдена, связанных с историей его предков: 10 из 16 прапрадедушек и прапрабабушек главы Белого дома были родом из Ирландии и эмигрировали в США во время Великого голода 19 века. Визит завершится в пятницу.

Поездка Байдена в Северную Ирландию также была полна символизма. Президент США отметил в Белфасте 25-ю годовщину подписания Соглашения Страстной пятницы, которое положило конец десятилетиям конфликта между юнионистами и республиканцами. Там он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и местными лидерами, которых он призвал выйти из институционального тупика и воспользоваться экономическими возможностями.