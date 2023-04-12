Байден прогнозирует процветание Северной Ирландии

Euronews

Президент США Джо Байден и британский премьер Риши Сунак обсудили политическую ситуацию в Северной Ирландии и глобальные экономические проблемы. Визит Байдена на Изумрудный остров приурочен к 25-й годовщине Соглашения Страстной пятницы, которое принесло мир после десятилетий вражды между католиками-националистами и протестантами-юнионистами.

Байден выразил поддержку компромиссной сделке Риши Сунака с ЕС, касающейся торгового статуса Северной Ирландии после брексита.

Джо Байден, президент США: "Ваша история — это наша история, и, что еще важнее, ваше будущее — это и будущее Америки. Сегодня Белфаст — это бьющееся сердце Северной Ирландии, что открывает беспрецедентные экономические возможности для инвестиций со стороны сообществ по всей Великобритании, по всей Ирландии и по всей территории Соединенных Штатов. Простая истина заключается в том, что мир и экономические возможности идут рука об руку".

Слова Байдена, отмечают наблюдатели, могут и не тронуть североирландских юнионистов, выступающих против сделки Сунака с Европейским Союзом. Демократическая юнионистская партия отказывается участвовать в работе регионального правительства, из-за чего исполнительные органы власти, формирующиеся из представителей юнионистов и националистов, оказались парализованы.