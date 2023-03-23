Стрельба в школе Денвера: подросток ранил двоих и, предположительно, покончил с собой

Полиция, разыскивающая стрелка из средней школы в Денвере, штат Колорадо, обнаружила тело рядом с брошенной машиной подозреваемого. Как пишут местные СМИ, он совершил самоубийство.

Несколько часов полиция вела охоту на 17-летнего Остина Лайла, который, как сообщается, открыл огонь по двум сотрудникам школы, а затем скрылся с места происшествия.

Состояние одного из пострадавших стабильное, другого — критическое.

Этот инцидент стал 18-м в этом году случаем стрельбы в американских школах.