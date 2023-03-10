У стрелявшего в Гамбурге была лицензия на оружие

Стрельбу в центре "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге устроил бывший член этой религиозной организации. Жертвами нападения стали не менее семи человек, 24 получили ранения.

О мотивах злоумышленника пока неизвестно, он покончил с собой на месте преступления.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи с инцидентом: "Мы потрясены таким насилием. В эти трудные часы я думаю о жертвах и их семьях. Мы скорбим о тех, кто был так жестоко вырван из жизни".

Полиция Гамбурга ранее получила анонимную информацию о психическом состоянии нападавшего, которого звали Филипп Ф.

Комиссар полиции Гамбурга Ральф Мартин Мейер заявил: "Наше управление вооружений получило анонимное сообщение, причем в январе 2023 года. Аноним выразил в письме мнение, что Филипп Ф. может страдать психическим заболеванием, без того, как пишет человек, чтобы это было диагностировано с медицинской точки зрения".

СМИ Германии сообщают, что у нападавшего была лицензия на ношение и хранение оружия. Глава МВД Нэнси Фазер сообщила о подготовке закона, обязывающего проходить психологический тест для получения лицензии.