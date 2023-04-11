Партия для Пригожина: основателю ЧВК "Вагнер" понадобилась "Справедливая Россия"?

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "хочет свою партию", пишет издание "Медуза".

Со ссылкой на "источники, близкие к Кремлю", "Медуза" сообщает, что Пригожин пытается получить контроль над "Справедливой Россией", лидер которой Сергей Миронов недавно назвал ЧВК "героическим военным формированием".

Американский Институт изучения войны прогнозирует, что сближение двух этих фигур "может спровоцировать дальнейшую раздробленность внутри Кремля".

Независимые российские издания уже давно предполагают, что Пригожин, некогда шеф-повар президента России Владимира Путина, может иметь собственные политические амбиции.

В марте Пригожин публично усомнился в утверждениях Москвы, что Россия борется в Украине с нацистами. МИД РФ и Кремль не раз оправдывали этим необходимость вторжения.

По данным "Медузы", Пригожин заинтересован в петербургском отделении "Справедливой России", которое многие считают одним из самых ценных активов партии, а также в получении должности на федеральном уровне.

Партия, которая заявляет, что предлагает "новый социализм XXI века", является прокремлевской и выступает в качестве псевдооппозиции Путину.

Однако источники "Медузы" сомневаются, что Пригожину позволят получить контроль над парламентской партией из-за "натянутого" к нему отношения политического блока.

Пригожин стал одной из ключевых фигур после начала войны в Украине. ЧВК "Вагнер" играет важную роль в боевых действиях, особенно за город Бахмут.

Нынешний лидер "Справедливой России" Сергей Миронов "вероятно, пытается восстановить свое политическое влияние и использовать Пригожина в качестве покровителя", полагают в Институте изучения войны.

До вторжения России в Украину Пригожина обвиняли во вмешательстве в выборы в США и расширении российского влияния в Африке.

Он родился в Санкт-Петербурге, как и Путин, и неоднократно имел проблемы с законом. Первый условный срок Пригожин получил в 1979 году в возрасте 18 лет.