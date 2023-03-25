Глава ЧВК "Вагнер" усомнился в необходимости "денацификации Украины"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поставил под сомнение заявления Кремля о войне в Украине, в частности, что российская армия воюет против нацистов, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Москва неоднократно оправдывала свое вторжение в соседнюю страну необходимостью "денацификации Украины". Параллельно с этим все чаще о войне говорят как о борьбе против НАТО, которая, по словам российских политиков, приближается к границам России.

Пригожин заявил, что Россия воюет "исключительно с украинской армией", в большой степени оснащенной вооружением, предоставленным НАТО, и "определенными группами наемников-психопатов, которым хочется русских покрошить".

Глава ЧВК "Вагнер" выразил сомнение по поводу плана "денацификации", так как не уверен, что в стране есть "нацисты".

"Смешно думать", что российские чиновники не знали, что НАТО придет на помощь Киеву, цитируют Пригожина авторы доклада.

Некогда близкий союзник президента России Владимира Путина, в рядах ЧВК которого служат бывшие заключенные, становится все более влиятельным в зоне боевых действий в Украине. Пригожин несколько раз бросал вызов российской армии, напоминают в ISW.

Независимые российские издания пишут, что глава "Вагнера" может иметь и собственные политические амбиции.

Силы ЧВК "Вагнер" ведут ожесточенные бои за Бахмут, которые, предположительно, привели к серьезным потерям. По некоторым оценкам, в составе ЧВК воюют в Украине до 40 000 заключенных.

В своей оценке, опубликованной в четверг, ISW заявил, что Пригожин "смягчил свою риторику в отношении российского Министерства обороны РФ, вероятно, из-за страха полностью потерять свои наемные силы в Бахмуте".

Он выразил опасения по поводу возможного контрнаступления Украины, отметив, что на восточном фронте сосредоточено 200 000 резервистов.

ISW пишет, что "преувеличенные заявления Пригожина о непосредственной угрозе российским силам, вероятно, являются попыткой получить больше боеприпасов и подкреплений от Минобороны РФ, чтобы спасти свои силы в Бахмуте".

По оценкам западных стран, с начала боев за город прошлым летом погибли и были ранены от 20 до 30 тысяч российских военнослужащих. При этом отмечается, что характер сражений не соответствует стратегическому значению Бахмута.

Неявно намекая на разногласия внутри Кремля, Пригожин также призвал российских военных и СМИ перестать недооценивать украинские силы.

Убийство девяти китайских золотодобытчиков в ЦАР в минувшее воскресенье, по некоторым данным, было связано с ЧВК "Вагнер", а тот факт, что гибель людей совпала с визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, еще сильнее испортил отношения между ЧВК и Москвой.

Российское минобороны пытается уменьшить и снизить роль сил Вагнера в Украине. Bloomberg пишет, что силовики и политический истеблишмент рассматривают Пригожина как "растущую угрозу".

Около 90% населения Бахмута, проживавшего до вторжения, бежали после начала боевых действий.