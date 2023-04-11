Российские пранкеры разыграли Франсуа Олланда

Франсуа Олланда, бывшего президента Франции, разыграли два прокремлевских российских пранкера Вован и Лексус, которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Разговор длится около 15 минут и был записан в феврале. Но только несколько дней назад он был опубликован в социальных сетях.

В какой-то момент российский дуэт начинает задавать вопросы о Минских соглашениях, и вот что отвечает экс-президент Франции:

"Звучала идея, что Путин хотел выиграть время, но это мы [Франция и Германия] хотели выиграть время, чтобы позволить Украине восстановиться, укрепить свои военные ресурсы. И именно поэтому мы должны защищать Минские соглашения, в которых ты [Порошенко] сыграл очень важную роль. Потому что именно в течение этих 7 лет у Украины были возможности укрепиться, и именно здесь Путин ошибся: он недооценил возможности украинцев и их сопротивление".

Многие пользователи Twitter поспешили объявить интервью бывшего президента Франции признанием того, что Минские соглашения были подписаны не для того, чтобы гарантировать мир в регионе, а для милитаризации Украины НАТО и подготовки к нападению на Россию и развязыванию войны.

Даже босс Twitter Илон Маск отреагировал на этот фрагмент, спросив, было ли это на самом деле.

Бывший президент Франции, с которым связалась французская газета Liberation, объяснил, что пранкеры использовали технологию deepfake, чтобы выглядеть и звучать как Петр Порошенко.

Олланд сказал Liberation: _"Он представился начальником штаба Порошенко; мы проверили, что это действительно он, у нас не было причин что-либо подозревать._Но важны слова, которые я сказал, и это те слова, которые я говорю во всех интервью, когда речь идет о Минских соглашениях и об ответственности России в конфликте".

Целью подписанных в 2015 году и затем очень быстро нарушенных Минских соглашений было прекращение войны в Донбассе, на востоке Украины.

Его посредниками выступили Франсуа Олланд, тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель, Петр Порошенко и президент России Владимир Путин.

Но, как поясняет Liberation, президент Франции уточнил в другом интервью: "Это было сделано для того, чтобы [Украина] восстановила стабильность, баланс и укрепила свои военные средства на случай нападения. Мы хотели защитить Украину [от вторжения], которое в итоге совершила Россия".

В других постах ошибочно утверждается, что Олланд признал, что Запад сверг украинское правительство во время восстания на Майдане в 2013 году, чего он никогда не говорил ни во время этого интервью, ни раньше.

Дуэт пранкеров ранее разыгрывал других европейских политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, президента Польши Анджея Дуду и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.