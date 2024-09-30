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Старейший производитель аккордеонов во Франции объявлен банкротом

Архив: музыкант, играющий на аккордеоне в поезде RER B из аэропорта Руасси, Париж, август 2006 г.
Архив: музыкант, играющий на аккордеоне в поезде RER B из аэропорта Руасси, Париж, август 2006 г. Авторское право JACQUES BRINON/AP
Авторское право JACQUES BRINON/AP
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Компания Maugein, старейший производитель аккордеонов во Франции, объявлена банкротом. В этот понедельник последний инструмент, на 100% произведённый во Франции, был доставлен покупателю.

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Мануфактура Maugein была основана в 1919 году в городке Тюль-ан-Коррез Жаном Модженом, настройщиком фортепиано. В минувшую пятницу Коммерческий суд Брива (депатамент Коррез) принял решение о судебной ликвидации исторического предприятия.

Знатоки помнят её звездное прошлое: на инструментах известной во всём мире компании Maugein играли такие группы и музыкант, как Indochine, Renaud и Bourvil.

В последние годы мануфактура чахла, став жертвой китайской конкуренции. Регистр её заказов пустел, несмотря на попытки диверсификации предприятия (так, в Maugein начали производить электронные гармоники и аккордеоны), она практически ничего не зарабатывала.

Некоторые политики, такие как экс-президент Франсуа Олланд, еще верят, что для Maugein не все кончено, что в конечном итоге можно будет спасти аккордеоны, сделанные на 100% во Франции. Но маловероятно, что компания сохранится в её нынешнем виде, с 10 оставшимися сотрудниками (тогда как в конце 30-х годов прошлого века их было 150).

Мы не собираемся заставлять людей ничего не делать. Если никому больше не нужны аккордеоны, значит мы не будем их производить
Рене Лашез
директор Maugein

Грустно, что эта страница закрывается, говорят любители традиционной музыки. Аккордеон, изобретённый в Вене, - неотъемлемая часть французской культуры, многие думают, что он родился именно во Франции.

Этот полифонический инструмент десятилетиями использовался как на народных балах, так и в классической и даже современной музыке. Его можно услышать от канадских баллад до креольской музыки Луизианы, от Чайковского и Прокофьева до Ричарда Джиллиано, Джанго Рейнхардта и Чеба Халеда. Легендарная францукзская аккордеонистка Иветт Хорнер говорила, что "на аккордеоне можно сыграть все, что угодно", так что, может, бал ещё не закончен?

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