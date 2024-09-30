Старейший производитель аккордеонов во Франции объявлен банкротом

Компания Maugein, старейший производитель аккордеонов во Франции, объявлена банкротом. В этот понедельник последний инструмент, на 100% произведённый во Франции, был доставлен покупателю.
Мануфактура Maugein была основана в 1919 году в городке Тюль-ан-Коррез Жаном Модженом, настройщиком фортепиано. В минувшую пятницу Коммерческий суд Брива (депатамент Коррез) принял решение о судебной ликвидации исторического предприятия.
Знатоки помнят её звездное прошлое: на инструментах известной во всём мире компании Maugein играли такие группы и музыкант, как Indochine, Renaud и Bourvil.
В последние годы мануфактура чахла, став жертвой китайской конкуренции. Регистр её заказов пустел, несмотря на попытки диверсификации предприятия (так, в Maugein начали производить электронные гармоники и аккордеоны), она практически ничего не зарабатывала.
Некоторые политики, такие как экс-президент Франсуа Олланд, еще верят, что для Maugein не все кончено, что в конечном итоге можно будет спасти аккордеоны, сделанные на 100% во Франции. Но маловероятно, что компания сохранится в её нынешнем виде, с 10 оставшимися сотрудниками (тогда как в конце 30-х годов прошлого века их было 150).
Грустно, что эта страница закрывается, говорят любители традиционной музыки. Аккордеон, изобретённый в Вене, - неотъемлемая часть французской культуры, многие думают, что он родился именно во Франции.
Этот полифонический инструмент десятилетиями использовался как на народных балах, так и в классической и даже современной музыке. Его можно услышать от канадских баллад до креольской музыки Луизианы, от Чайковского и Прокофьева до Ричарда Джиллиано, Джанго Рейнхардта и Чеба Халеда. Легендарная францукзская аккордеонистка Иветт Хорнер говорила, что "на аккордеоне можно сыграть все, что угодно", так что, может, бал ещё не закончен?