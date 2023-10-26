Венгрия продолжит сотрудничать с Россией в сфере энергетики

By Euronews

"Обязательство и ответственность венгерского правительства заключаются в том, чтобы гарантировать безопасное снабжение страны энергией. Поскольку без российских источников это физически исключено, мы продолжим прагматично сотрудничать с Россией", - глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Венгрия продолжит сотрудничать с Россией в области энергетики, несмотря на попытки ЕС положить конец своей зависимости от российских нефти и газа.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто на конференции по вопросам евразийской безопасности, проходящей в Минске.

На протяжении десятилетий, сказал Сийярто, успех Европы был основан на сочетании западных технологий и доступных, недорогих восточных энергоресурсов.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии:"То, где вы покупаете энергию, не имеет ничего общего с политикой и не является политическим заявлением. Это вопрос физической реальности. И поскольку обязательство и ответственность венгерского правительства заключаются в том, чтобы гарантировать безопасное снабжение страны энергией, и поскольку без российских источников это физически исключено, мы продолжим прагматично сотрудничать с Россией. Как делают многие другие, но они об этом не говорят".

Многие страны ЕС считают Венгрию самым пророссийские членом блока. Это мнение укрепилось после того, как на полях саммита в Пекине "Один пояс, один путь" президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.