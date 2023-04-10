Новый обмен пленными между Москвой и Киевом

Euronews

Новый обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 100 украинцев, в том числе 20 женщин, и 106 россиян. Обе стороны сообщают, что многим освобождённым нужна медицинская помощь.

Москва и Киев обвиняют друг друга в жестоком обращении с пленными и в срыве договорённостей об обмене. Тем не менее, освобождения военнослужащих происходят регулярно. Предыдущий состоялся в начале марта.

Общее число военнопленных обеих сторон ни Москва, и Киев не раскрывают.

Между тем продолжаются боевые действия в Бахмуте. Российская сторона сообщает, что контролирует уже три четверти города. Но тяжёлые бои в западных кварталах не прекращаются. В Киеве заявляют, что по-прежнему отражают многочисленные атаки.