ВСУ: Украинские силы в Бахмуте не окружены

Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска выйдут из Бахмута, чтобы избежать окружения в случае необходимости, но пока, по оценкам, этот моент не наступил.

Зеленский заявил во время пресс-конференции в Польше, что украинские войска столкнулись с очень сложной ситуацией в Бахмуте, и что Киев примет соответствующие решения, если украинским силам будет угрожать окружение российских войск.

Заявление Зеленского согласуется с другими недавними заявлениями официальных лиц о том, что украинское военное командование отдаст приказ о выводе войск из Бахмута, когда и если оно сочтёт вывод наиболее стратегически подходящим вариантом.

Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что нет никаких признаков того, что украинские силы покидают восточный город Бахмут, место самого продолжительного и кровопролитного сражения в войне России.

Здесь, по данным ISW, российские войска продолжали развивать успех. Кадры с геолокацией показывают, что российские силы продвигаются как к северу от Бахмута и к северу от Хромового, так и к северо-востоку от Орехово-Васильевки.

Российские источники утверждали, что боевики группы "Вагнер" захватили школу к западу от стадиона "Металлург" в центре Бахмута.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили наземные атаки в Бахмуте - северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и юго-западнее Бахмута в районе Ивановского.

Пока еще неизвестно, стоит ли украинская оборона Бахмута и ее эффективность в сдерживании российских войск в этом районе потерь украинских войск. И ISW говорит, что, вероятно, не сможет оценить это до весеннего контрнаступления украинских войск. Украинское военное руководство продолжает посылать чёткий сигнал о том, что украинские силы всё ещё не окружены и имеют возможность отступить в случае необходимости.