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Украина

Бородянка в руинах спустя год после российского отступления

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Бородянка 2 марта 2023
Бородянка 2 марта 2023   -  Авторское право  Vadim Ghirda/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Бородянка остается одним из самых разрушенных городов Киевской области спустя год после того, как российские войска покинули этот район. Местные жители обвиняют правительство в том, что оно не смогло вовремя профинансировать и начать реконструкцию. Люди жалуются, что месяцами ждут ремонтных работ и уже отчаялись:

«Власти не сообщают нам о сроках, не сообщают о решениях относительно нашего дома, что с ним будет. Многих, в том числе и меня, эта ситуация не устраивает».

Муниципальный депутат Ирина Захарченко говорит, что есть проблемы с согласованием планов по реконструкции посёлка городского типа, хотя частично эти работы уже профинансированы:

«Депутаты не смогли договориться о том, как потратить средства. Подчеркну, это мое видение: реконструкция должна начинаться с проектно-сметной документации. Некоторые коллеги видят это иначе. Но ещё в конце марта мы пришли к тому, что необходимо подготовить проекты».

Бородянка подверглась особенно массированным обстрелам и бомбардировками в первые месяца полномасштабного российского наступления. По данным украинских властей, до 90% строений были разрушены или повреждены в результате боевых действий.

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