Бородянка в руинах спустя год после российского отступления

Euronews

Бородянка остается одним из самых разрушенных городов Киевской области спустя год после того, как российские войска покинули этот район. Местные жители обвиняют правительство в том, что оно не смогло вовремя профинансировать и начать реконструкцию. Люди жалуются, что месяцами ждут ремонтных работ и уже отчаялись:

«Власти не сообщают нам о сроках, не сообщают о решениях относительно нашего дома, что с ним будет. Многих, в том числе и меня, эта ситуация не устраивает».

Муниципальный депутат Ирина Захарченко говорит, что есть проблемы с согласованием планов по реконструкции посёлка городского типа, хотя частично эти работы уже профинансированы:

«Депутаты не смогли договориться о том, как потратить средства. Подчеркну, это мое видение: реконструкция должна начинаться с проектно-сметной документации. Некоторые коллеги видят это иначе. Но ещё в конце марта мы пришли к тому, что необходимо подготовить проекты».

Бородянка подверглась особенно массированным обстрелам и бомбардировками в первые месяца полномасштабного российского наступления. По данным украинских властей, до 90% строений были разрушены или повреждены в результате боевых действий.