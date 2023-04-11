У Турции появился корабль-носитель дронов

Турция поставила на вооружение свой первый корабль-носитель ударных беспилотников.

В церемонии спуска на воду авианосца "Анадолу" принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, который борется за своё переизбрание.

По словам главы государства, судно, построенное на стамбульской верфи, может "при необходимости проводить военные и гуманитарные операции по всему миру".

Самый большой корабль турецкого флота способен перевозить до 94 транспортных средств. Его полётная палуба рассчитана на 10 боевых вертолётов и 11 БПЛА, например, "Байрактаров", которые уже сыскали экспортный успех. Среди стран, использующих турецкие дроны, – Украина, Азербайджан и Ливан.

В прошлом году Китай стал первой страной, которая ввела в эксплуатацию полуавтономную платформу для транспортировки и запуска дронов – формально для исследовательских целей.