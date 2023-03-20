«Мы собрали десятки миллионов долларов, но этого недостаточно», – сетует в интервью Euronews представительница «Красного Креста» Сьюза Маландрино. Вспоминая о целых городах, которые были стёрты с лица Земли в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, она взывает о помощи:

«Мощные, энергичные сообщества людей начинают жизнь заново и их потребности очень велики. И мы призываем доноров жертвовать организациям, которые они выберут (...) чтобы откликнуться на действительно срочные нужды. С развитием кризиса мы стремимся к долгосрочному планированию. Мы хотим быть гибкими и иметь возможность реагировать на вызовы по мере их появления».

В числе первоочередных потребностей пострадавших от землетрясения Маландрино называет еду и воду. Не хватает и мест для размещения вынужденных переселенцев.

Для помощи людям «Красный Крест» собирается возродить программу раздачи наличных средств. В прошлом этот проект позволил обеспечить всем необходимым сирийских беженцев, которые могли сами покупать продукты, средства гигиены и предметы первой необходимости на рынке.

На повестке дня судьба миллиардов долларов

Страны Европы решают вопрос о выделении финансирования для помощи пострадавшим от землетрясений на международной конференция доноров в Брюсселе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала проявить в ходе этого форума столь же сильную солидарность, как в первые часы после самых мощных толчков.

Только в Турции ущерб от катастрофы может превысить, по оценкам ООН, 100 млрд долларов. Речь идёт как непосредственно о разрушениях в результате землетрясения, так и об отложенных последствиях для экономики, – объясняет турецкий экономист, обозреватель издания Politikyol Арда Тунка:

«Около 15% населения Турции проживало в районах, пострадавших от землетрясения. А эти районы обеспечивают примерно 10% годового ВВП Турции, так что это приведёт к сокращению экономического роста менее чем на 2 процентных пункта».

По словам Тунки, только прямой ущерб от землетрясения составляет около 35 млрд. Если принимать во внимания косвенные последствия, то эта цифра возрастает до 75-80 млрд.

Экономист обращает внимание на то, что Турция ещё до катаклизма переживала тяжёлый кризис. По мнению эксперта, стране должны помочь скорее не денежные вливания из-за рубежа, а реформы, – как в политической, так и в правовой сфере. И это станет серьёзной головной болью правительства после выборов, независимо о того, победит ли на них действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган или оппозиция.

Землетрясение и война в Сирии

Особенно сложная ситуация после землетрясений сложилась на севере Сирии. Пострадавшие в ходе 12 лет войны города снова подверглись разрушениям. «Здесь всегда было сложно в плане логистики, с политической точки зрения, а также в вопросах готовности к чрезвычайным ситуациям», – объясняет представитель Норвежского совета по делам беженцев Ахмед Байрам.

Помимо нехватки воды и питания, по словам Байрама, добавляется проблема размещения беженцев. Более 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них размещены в мечетях и школах. Люди спят на матрасах в переполненных помещениях, которые раньше служили классами. Где-то приходится спать по очереди.

В Норвежском совете по делам беженцев считают, что предстоящая конференция стран-доноров в Брюсселе станет своего рода проверкой для Европы. До сих пор, как говорит Ахмед Байрам, НКО, работающие в Сирии, получили менее трети средств, которые, по оценкам ООН, необходимы для экстренной помощи пострадавшим от землетрясения. Он уверяет, что организации на местах готовы делать всё необходимое, вплоть до восстановления разрушенной инфраструктуры, не хватает только средств.