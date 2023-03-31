Что произойдет с соглашением Турции с ЕС по мигрантам, если на выборах победит оппозиция?

В Турции начался обратный отсчет перед выборами, которые должны состояться 14 мая, и самым важным вопросом для избирателей является экономика.

Но кризис с мигрантами также рассматривается как критический - не только для общественности, но и для политических партий, борющихся за власть.

Последнее десятилетие ознаменовалось наплывом людей, спасающихся от войны в Сирии. Многие пересекли Турцию и направились дальше в Европу, но миллионы остались в первом безопасном пункте.

Некоторые опросы показывают, что с ростом числа иностранцев растут и антимигрантские настроения.

Это означает, что вопросы иммиграции стали горячей темой выборов, что может иметь последствия и для ЕС.

Оппозиционный блок "Национальный альянс" надеется получить голоса избирателей, пообещав отправить два миллиона сирийцев на родину в течение двух лет. По официальным данным, в Турции находится 3 447 837 сирийских беженцев, зарегистрированных под временной защитой по состоянию на март 2023 года.

Между тем, президент Реджеп Тайип Эрдоган, сталкиваясь с резкой критикой своей миграционной политики со стороны своих сторонников, пытается успокоить обе стороны.

В прошлом году он вновь заявил, что его правительство работает над схемой возвращения, чтобы отправить один миллион сирийцев обратно добровольно. Впрочем, несколько дней спустя он сказал: "Мы никогда не изгоним их с этой земли. Наши двери широко открыты. Мы будем продолжать принимать их у себя, а не бросать на колени перед убийцами".

За пять месяцев до выборов Эрдоган объявил, что более полумиллиона сирийцев решили вернуться домой, заявив, что добровольное возвращение "ускоряется".

Альтернатива сделке между ЕС и Турцией

Мигранты стали предметом торга между Анкарой и Европейским союзом.

В 2016 году была заключена сделка между ЕС и Турцией по беженцам, целью которой было остановить приток мигрантов путем отправки людей, попавших в Грецию нелегально, обратно в Турцию. На каждого возвращенного сирийца приходится еще один, переселенный в ЕС.

Взамен Брюссель обещал предоставить Анкаре 6 миллиардов евро на размещение сирийцев, а также либерализацию визового режима для турецких граждан.

По мнению профессора Кемаля Киришчи из Турецкого проекта Брукингского института, сделка была "абсолютно успешной" для ЕС, хотя он сомневается, что подобное соглашение может быть заключено в будущем.

Около 37 000 сирийцев были переселены в западные страны по принципу "один к одному".

Сирийские беженцы пытаются попасть в Грецию, 2016 год Petros Giannakouris/AP

По мнению Киришчи, наиболее реальным и реалистичным решением для Турции было бы использование беженцев для восстановления после разрушительного февральского землетрясения, а не их изгнание.

Он указал на предложение ООН к ЕС и Западу предоставить Турции торговые льготы, если она создаст официальные и устойчивые рабочие места как для сирийских беженцев, так и для местных жителей.

Комментируя это предложение, Киришчи отмечает: "Это уменьшит зависимость сирийских беженцев от гуманитарной помощи, поможет смягчить недовольство населения и уменьшит перспективы вторичного перемещения".

Он сказал Euronews, что сирийцы активно поддерживают этот план: "До прошлого года сирийские беженцы все больше чувствовали себя интегрированными в турецкое общество".

Но растущее недовольство общества привело к тому, что беженцы теперь "сомневаются в своем присутствии и принятии", что вызывает у них желание уехать.

В последние годы в Турции усилились антисирийские настроения, а экономика страны переживает спад.

В 2017 году только около 32% сирийцев хотели поселиться в третьей стране, в 2021 году это число увеличилось до 64%.

Между тем, Киришчи утверждает, что мигранты вряд ли станут главным приоритетом для нового правительства, которое будет решать более насущные вопросы, такие как экономика.

Что произойдет в будущем?

Независимо от результатов выборов, миграция, скорее всего, останется острым вопросом на долгие годы.

Мигранты из Сирии Emrah Gurel/AP

"Депортация и возвращение мигрантов уже давно являются актуальной темой, - говорит профессор Сибель Карадаг, эксперт по миграции и границам в Университете Кадир Хас. - Западные страны депортируют мигрантов в соседние государства, а соседи отправляют их в страны происхождения".

Она указала на официальную политику разбавления и зачистки в Турции, где мигрантов отправляют обратно в районы северной Сирии, находящиеся под контролем Турции, в рамках программы "добровольного возвращения".

По словам Карадаг, эта политика будет продолжаться.

Но, возможно, назревают более глубокие изменения.

В ходе своей предвыборной кампании оппозиционный блок наметил четырехэтапное решение кризиса с мигрантами в Турции.

Во-первых, он хочет попытаться заключить мир с соседями страны и "сесть за стол переговоров" с сирийским правительством.

Партия Эрдогана еще не объявила свой предвыборный манифест. Однако его желание вести переговоры с Сирией и усилия по переселению сирийцев являются ключевыми элементами предвыборной кампании.

Обоим экспертам заключение мира с Дамаском не представляется возможным, пока Анкара держит свои войска на севере Сирии.

По мнению Карадаг, миграция и управление границами также останутся ключевыми вопросами в отношениях между ЕС и Турцией.

"ЕС стремился вывести этот вопрос за пределы Турции как часть своего более широкого глобального подхода к контролю над миграцией, а Турция превратила его в многосторонний инструмент торга, - утверждает она. - Анкара использовала "угрозу" открытия своей границы, чтобы выторговать "дополнительную финансовую поддержку или молчаливую политическую терпимость к режиму".

В 2019 году Эрдоган переправил тысячи мигрантов на греческую границу, предупредив, что их будет отправлено еще больше, если международная поддержка не будет оказана, а ЕС не прекратит критиковать его военное вмешательство в Сирии.

Греческая полиция не давала никому пересечь границу, и там начались ожесточенные столкновения

По мнению Карадаг, если Турция попытается массово вернуть своих мигрантов, мы можем снова увидеть подобные сцены, хотя ситуация на границе между Турцией и Грецией и без того жесткая, и греческие силы безопасности постоянно оказывают противодействие.

"Первоочередной задачей нового правительства должно стать построение критической и сильной дипломатии с принципами, основанными на правах человека, против миграционной и пограничной политики ЕС, - заключает эксперт. - Оно должно проводить политику, которая ставит человеческое достоинство во главу угла".