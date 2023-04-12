Джо Байден едет на родину предков в Ирландию

После Северной Ирландии Джо Байден едет в республику Ирландию. Это важный визит в политическом плане, но для президента США и для некоторых ирландцев особое значением имеет более семейная часть поездки.

Байдена с нетерпением ждут в небольшом приморском городе Карлингфорд. Из этой части страны приехали ирландские предки 46-го президента США (другие предки жили в Баллине на Северо-Западе). В Карлингфорде собираются его дальние родственники:

«Мы очень гордимся тем, что Джо родом из Кули — его родового дома — теперь президент Америки. Это невероятное чувство, и все так им гордятся».

Байден сохраняет тесные связи с ирландским графством Лаут. Он неоднократно бывал в Карлингфорде, но впервые приезжает сюда как президент США. В муниципалитете надеются, что это подстегнёт интерес туристов к этому небогатому региону.