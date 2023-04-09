В субботу вечером Папа Франциск провел Пасхальное богослужение в базилике Святого Петра.

Из-за холодной погоды понтифик не принял участие в традиционном Крестном ходе в Страстную пятницу вокруг Колизея.

Накануне пасхальной недели папа римский Франциск три дня провел в больнице, поэтому у верующих были опасения, что по состоянию здоровья он не сможет принять участие и в праздничных церемониях

Самый торжественный ритуал года начался с зажжения огня символизирующего Христа -"Света мира". Понтифик начертал на большой белой пасхальной свече первую и последнюю буквы греческого алфавита, выложил пять зерен ладана в форме креста, помолился о спасении и сказал: "Пусть свет Христа, восходящий во славе, рассеет тьму наших сердец и умов".