В субботу вечером Папа Франциск провел Пасхальное богослужение в базилике Святого Петра.
Из-за холодной погоды понтифик не принял участие в традиционном Крестном ходе в Страстную пятницу вокруг Колизея.
Самый торжественный ритуал года начался с зажжения огня символизирующего Христа -"Света мира". Понтифик начертал на большой белой пасхальной свече первую и последнюю буквы греческого алфавита, выложил пять зерен ладана в форме креста, помолился о спасении и сказал: "Пусть свет Христа, восходящий во славе, рассеет тьму наших сердец и умов".