50-летие со смерти Пикассо: новый дизайн парижского музея

В Париже чествуют великого Пикассо: в субботу исполнилось 50 лет со смерти испанского художника. По словам министра культуры Франции, в течение года продут более 40 тематических выставок, программу которых разработала франко-испанская правительственная комиссия.

Одним из главных центров памятных мероприятий стал Национальный музей Пабло Пикассо в парижском Марэ. Оформлением выставочных залов занялся британский дизайнер Пол Смит: по его задумке, стены окрасили в разные цвета, чтобы погрузить публику в те или иные периоды творчества мастера. Так, самые мрачные картины, относящиеся к "голубому периоду", предстали на тёмно-синем фоне. А в зале, где выставлена коллекция керамики, британец покрыл стены сотнями белых тарелок.

Юмор, некая отстранённость и лёгкость – так можно охарактеризовать художественное видение Пола Смита. Мы хотели показать работы Пикассо по-новому, немного нестандартно, отойти от привычной сакральности. Сесиль Дебре директор "Национального музея Пикассо-Париж"

Преображение музея – своебразный поп-оммаж родоначальнику кубизма – можно будет наблюдать до конца лета.