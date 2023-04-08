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Франция

50-летие со смерти Пикассо: новый дизайн парижского музея

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В Национальном музее в Париже проходит юбилейная выставка "Воспевание Пикассо: новые краски".
В Национальном музее в Париже проходит юбилейная выставка "Воспевание Пикассо: новые краски".   -  Авторское право  Copyright 2023 The Associated Press.
 Alexander Kazakevich

В Париже чествуют великого Пикассо: в субботу исполнилось 50 лет со смерти испанского художника. По словам министра культуры Франции, в течение года продут более 40 тематических выставок, программу которых разработала франко-испанская правительственная комиссия. 

Одним из главных центров памятных мероприятий стал Национальный музей Пабло Пикассо в парижском Марэ. Оформлением выставочных залов занялся британский дизайнер Пол Смит: по его задумке, стены окрасили в разные цвета, чтобы погрузить публику в те или иные периоды творчества мастера. Так, самые мрачные картины, относящиеся к "голубому периоду", предстали на тёмно-синем фоне. А в зале, где выставлена коллекция керамики, британец покрыл стены сотнями белых тарелок. 

Юмор, некая отстранённость и лёгкость – так можно охарактеризовать художественное видение Пола Смита. Мы хотели показать работы Пикассо по-новому, немного нестандартно, отойти от привычной сакральности.
Сесиль Дебре
директор "Национального музея Пикассо-Париж"

Преображение музея – своебразный поп-оммаж родоначальнику кубизма – можно будет наблюдать до конца лета.

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