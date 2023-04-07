Пасхальные кролики с экстази

Бельгийские таможенники в международном аэропорту Брюсселя конфисковали партию пасхальных кроликов - не шоколадных, а из наркотика МДМА. Тщательно упакованные, эти кролики направлялись из Бельгии в Гонконг. А наркотик был выявлен при помощи обычного ручного сканнера.

"Итак, это МДМА. Видите? Это чистый МДМА. Всё очень просто, иначе нам нужно было бы идти в лабораторию. И чтобы получить результат, понадобилось бы несколько дней. Но теперь у нас есть сканнер, ко торый можно носить с собой. Его очень легко использовать. В этих пасхальных кроликах 1-2 килограмма МДМА. Из одного килограмма вы можете сделать около 6000 таблеток экстази", - говорит работник таможни 60-летний Поль Меленейр.

В своем кабинете возле грузовой зоны аэропорта он рассказывает, как сильно изменились времена по сравнению с началом его карьеры. МДМА, а также кокаин, метамфетамин или кетамин... Наркотиков, подлежащитх изъятию, всё больше, и они разнообразнее.

Флоренс Анжеличи, представитель министерства финансов Бельгии, говорит:

"Вы должны знать, что сегодня люди покупают в даркнете. Так что в несколько кликов мы покупаем то, что хотим, заказываем и получаем домой или на поддельный адрес вещества, заказанные онлайн"

Бельгия стала центром синтетических наркотиков, производимых в Европе и отправляемых по всему миру. По данным властей, в прошлом году в аэропорту Брюсселя было изъято около 6 тонн наркотических веществ.